Il video della gara del tiro da tre punti tra Steph Curry e Sabrina Ionescu

Sabato 17 febbraio negli Stati Uniti durante l’All-Star Game di basket – l’evento in cui l’NBA sospende la stagione regolare e concentra i suoi migliori giocatori in una serie di incontri e sfide votate esclusivamente allo spettacolo – c’è stata per la prima volta una gara del tiro da tre punti tra un uomo e una donna: a parteciparvi sono stati Steph Curry, il miglior tiratore da tre punti della storia della NBA, il campionato di pallacanestro maschile statunitense, e Sabrina Ionescu, la migliore tiratrice da tre punti della WNBA, cioè il campionato femminile. È stato un evento benefico, che si è tenuto poco dopo la classica gara maschile del tiro da tre punti.

Per via delle grandi doti tecniche dei due atleti era un evento attesissimo, e in molti lo avevano paragonato alla celebre partita di tennis del 1973 fra Bobby Riggs e Billie Jean King, ricordata come la “battaglia dei sessi”. Alla fine ha vinto Curry, che ha realizzato 29 punti (a 2 punti dal suo record personale realizzato nel 2021), ma Ionescu è andata benissimo, con 26 punti: per dare un’idea del livello della gara, basti pensare che nella competizione maschile che si era svolta poco prima Damian Lillard aveva vinto proprio con 26 punti. Ogni canestro realizzato da Curry e Ionescu valeva una donazione in beneficenza in sostegno della comunità afroamericana.