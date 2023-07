La grande immagine di stelle in formazione per festeggiare il primo anno del James Webb Space Telescope

Per festeggiare il primo anno di attività del James Webb Space Telescope (JWST), il telescopio spaziale più potente mai realizzato, l’Agenzia spaziale europea (ESA) insieme a quella canadese (CSA) e alla NASA ha diffuso un’immagine che mostra stelle in formazione nella Nube di Rho Ophiuchi a 390 anni luce di distanza dalla Terra. È una delle aree in cui si formano nuove stelle più vicine al nostro sistema solare e per questo suscita grande interesse, perché dalla sua osservazione si possono scoprire nuove cose sull’evoluzione delle stelle.

L’area osservata dal JWST comprende una cinquantina di stelle molto giovani, con una massa più piccola o comparabile a quella del nostro Sole a seconda dei casi. Le aree che appaiono più scure sono quelle più dense di materiale interstellare come polveri e gas, con stelle ancora in formazione. Le grandi striature rosse sono invece getti di idrogeno, prodotti dalle stelle da poco formate e che entrano nel pieno della loro attività. Intorno ad alcune stelle sono intuibili i dischi protoplanetari, cioè le strutture di gas e polveri che col tempo portano alla formazione dei sistemi planetari.

Il JWST è entrato pienamente in attività il 12 luglio del 2022, un anno fa oggi, e da allora ha reso possibili osservazioni di galassie lontanissime, l’analisi dell’atmosfera di alcuni pianeti all’esterno del nostro sistema solare e lo studio delle stelle in formazione, come nel caso dell’immagine celebrativa da poco pubblicata.