La statua abbattuta dagli agricoltori per protesta davanti al Parlamento europeo a Bruxelles

Giovedì nel corso delle grosse proteste degli agricoltori a Bruxelles, in occasione di un Consiglio Europeo straordinario, è stata abbattuta una statua in piazza Lussemburgo, davanti alla sede del Parlamento europeo. La statua si trova sul piedistallo del monumento a John Cockerill, un industriale e filantropo inglese attivo in Belgio nell’Ottocento, e rappresenta un meccanico: le è stato dato fuoco e al suo posto è stato messo una specie di fantoccio vestito con una tuta da lavoro.

Gli agricoltori radunati nella piazza hanno anche dato fuoco a rifiuti e copertoni, rovesciato letame per la strada e lanciato uova contro il Parlamento europeo. Fra i manifestanti ci sono agricoltori belgi e stranieri, soprattutto italiani (nelle foto si vedono molte bandiere e insegne di Coldiretti). Secondo il quotidiano belga Le Soir, che ha pubblicato molte foto della piazza, gli polizia presenti sul posto non sono ancora intervenuti.

#ixelles Une des sculptures historiques (1871 ) de la place du Luxembourg a été démontée par les agriculteurs et mise au feu. Elle représente un ouvrier sidérurgiste.

D'un point de vue patrimonial, c'est irréparable. D'un point de vue symbolique, c'est à pleurer pic.twitter.com/SWWm0JBqBq — Yves Rouyet (@YvesRouyet) February 1, 2024

c'est moi qui ai pris la photo

c'est l'ouvrier au pied de John Cockerill — Yves Rouyet (@YvesRouyet) February 1, 2024

– Leggi anche: Anche la Commissione europea sta cercando di venire incontro agli agricoltori