Gli Stati Uniti hanno vinto i Mondiali di calcio, nella nuova pubblicità di Fox Sports

Fox Sports, il network sportivo che trasmetterà negli Stati Uniti i prossimi Mondiali maschili di calcio, ha fatto una pubblicità surreale e onirica per promuovere l’evento. Nella pubblicità si vede la nazionale statunitense vincere i Mondiali all’ultimo secondo, in finale contro il Brasile, con un gol olimpico (cioè direttamente da calcio d’angolo) dell’attaccante Christian Pulisic. La pubblicità prosegue mostrando i festeggiamenti per le strade e i bar del paese, e i calciatori della nazionale che diventano più famosi rispetto a giocatori di football o baseball, due sport che negli Stati Uniti sono molto più seguiti del calcio.

Nella pubblicità si vedono anche Tom Brady, un fortissimo ex giocatore di football americano, e l’ex calciatore Zlatan Ibrahimović, che giocò anche negli Stati Uniti: entrambi commenteranno i Mondiali per Fox Sports.

Alla fine della pubblicità si scopre che gli Stati Uniti non hanno davvero vinto i Mondiali, ma che erano solo fantasticherie da bar. La pubblicità si chiude però con Mike Eruzione che dice: «Non credete nei miracoli?». Oltre ad avere un gran cognome (è il suo vero cognome), Eruzione fu il capitano della squadra statunitense di hockey – formata da hockeisti dilettanti e universitari – che alle Olimpiadi invernali del 1980 riuscì a battere l’Unione Sovietica nel cosiddetto miracle on ice (miracolo sul ghiaccio).

Il titolo della pubblicità di Fox Sports è “a casa tutto può succedere”. I Mondiali – che saranno tra l’11 giugno e il 19 luglio – si faranno infatti in Canada, Messico e soprattutto Stati Uniti, dove si giocherà la maggior parte delle partite, compresa la finale. C’è da dire, però, che giocare in casa non sempre è un vantaggio: nel 2014 il Brasile fu eliminato in casa perdendo 7-1 contro la Germania.

Gli Stati Uniti, poi, sono decisamente meno forti di quel Brasile. E Pulisic, che aveva iniziato questa stagione alla grande nel Milan, sta attraversando uno dei momenti peggiori della sua carriera e non segna un gol da mesi. E già solo segnare un gol olimpico sarebbe un gran risultato, visto che ai Mondiali ci è riuscito per ora un solo calciatore: il colombiano Marcos Coll nell’edizione cilena del 1962.