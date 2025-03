La spirale luminosa osservata lunedì sera nel cielo sopra l’Europa era probabilmente di un razzo

Nella serata di lunedì 24 marzo molte persone in Europa hanno pubblicato sui social network le foto di una strana e insolita spirale luminosa in cielo, chiedendosi che cosa potesse essere. Alcuni l’hanno attribuita a un fenomeno naturale, mentre altri hanno fatto qualche ipotesi più spericolata sull’avvistamento di qualcosa di alieno. In realtà la spiegazione più probabile è che si trattasse di un razzo, come hanno spiegato anche gli esperti del Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito.

L’indiziato principale è il secondo stadio (la parte che supera l’atmosfera) di un razzo Falcon 9 di SpaceX, lanciato poco prima delle 19 (ora italiana) da Cape Canaveral in Florida, negli Stati Uniti. Il lancio era stato realizzato per conto del governo degli Stati Uniti ed è probabile che in una delle fasi di orbita intorno alla Terra il secondo stadio abbia riacceso i motori, per effettuare una manovra. I gas prodotti dai motori hanno prodotto una scia che è quell’altitudine è stata illuminata dalla luce solare, producendo la spirale osservata da molte persone.