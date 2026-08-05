Il film di Spider-Man si sta facendo pubblicità anche dentro alle auto

Negli ultimi giorni alcuni proprietari di auto dell’azienda tedesca BMW si sono lamentati sui social di aver visto apparire sui display di controllo delle loro macchine una pubblicità del nuovo film Spider-Man: Brand New Day. La pubblicità consiste in un video animato di pochi secondi in cui si vede Spider-Man volare sopra la iX3 Flow, un nuovo modello di BMW elettrica che è presente anche in una scena del film. Il video fa parte di una più ampia partnership che BMW e Sony, la società di produzione del film, hanno stretto nel 2026 ed è stato inserito in tutti i modelli compatibili di BMW prodotti dal 2020.

Il video non parte automaticamente, ma un banner che lo propone appare ogni volta che la macchina viene accesa. Il o la conducente deve poi cliccare sull’avviso se vuole vederlo. È visibile dal 27 luglio e durerà fino al 10 agosto. BMW l’ha presentato come una «sorpresa speciale» per celebrare l’uscita del film e la partnership, ma gli utenti non hanno gradito la presenza di un contenuto pubblicitario in uno spazio privato come quello dell’auto.