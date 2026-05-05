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Il nuovo trailer di “Odissea” di Christopher Nolan

Robert Pattinson in una scena di Odissea (Universal)
Robert Pattinson in una scena di Odissea (Universal)

Universal ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan e probabilmente il più atteso del 2026, basato sull’omonimo poema greco attribuito a Omero. Nel trailer, presentato durante il Late Show di Stephen Colbert, si vedono tra gli altri Robert Pattinson (che interpreta Antinoo, uno dei pretendenti di Penelope), Charlize Theron (la ninfa Calipso) e Tom Holland (Telemaco). Ulisse è interpretato da Matt Damon, la dea Atena da Zendaya, Penelope da Anne Hathaway. Il film uscirà al cinema il 16 luglio 2026, e (con qualche licenza narrativa, verosimilmente) racconterà il viaggio di ritorno di Ulisse verso Itaca, dopo la fine della guerra di Troia.

È il secondo trailer ufficiale di Odissea, dopo quello dello scorso dicembre.

Tag: christopher nolan-odissea

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