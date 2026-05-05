Il nuovo trailer di “Odissea” di Christopher Nolan

Universal ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan e probabilmente il più atteso del 2026, basato sull’omonimo poema greco attribuito a Omero. Nel trailer, presentato durante il Late Show di Stephen Colbert, si vedono tra gli altri Robert Pattinson (che interpreta Antinoo, uno dei pretendenti di Penelope), Charlize Theron (la ninfa Calipso) e Tom Holland (Telemaco). Ulisse è interpretato da Matt Damon, la dea Atena da Zendaya, Penelope da Anne Hathaway. Il film uscirà al cinema il 16 luglio 2026, e (con qualche licenza narrativa, verosimilmente) racconterà il viaggio di ritorno di Ulisse verso Itaca, dopo la fine della guerra di Troia.

È il secondo trailer ufficiale di Odissea, dopo quello dello scorso dicembre.