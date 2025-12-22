Il primo trailer ufficiale di “The Odyssey”, il nuovo film di Christopher Nolan
Universal ha pubblicato il primo trailer ufficiale di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan basato sull’Odissea: uscirà al cinema il 17 luglio 2026 e racconterà il viaggio di ritorno di Ulisse verso Itaca, dopo la fine della guerra di Troia. Il trailer mostra principalmente scene con Ulisse, interpretato da Matt Damon, tra cui alcune ambientate in mare.
Oltre a Damon, il cast comprende Tom Holland (Telemaco), Anne Hathaway (Penelope), Zendaya (Atena), Charlize Theron (Circe) e Robert Pattinson (Antinoo, uno dei pretendenti di Penelope). A luglio era circolato in modo non autorizzato il video di un altro trailer del film, ripreso da uno spettatore durante la prima visione americana di Jurassic World – La rinascita.