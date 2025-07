Il primo trailer di “The Odyssey”, il nuovo film di Christopher Nolan, sta circolando online in modo non autorizzato

Da martedì sta circolando online il primo trailer di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan basato sull’Odissea. Il trailer non è stato diffuso ufficialmente da Universal, la società che distribuisce il film: si tratta di una ripresa non autorizzata effettuata durante la prima visione americana di Jurassic World – La rinascita, l’ultimo capitolo della saga di Jurassic Park, uscito il 1° luglio. Universal aveva infatti deciso di presentare il trailer in esclusiva soltanto nei cinema che proiettavano Jurassic World – La rinascita, che è distribuito dalla stessa società.

Il trailer si apre con alcune inquadrature di un oceano scuro, accompagnate da una voce fuori campo che dice: «Oscurità. La legge di Zeus è stata infranta. Sono senza un re da quando il mio signore è morto. Sapeva che quella guerra era impossibile da vincere. Eppure, in qualche modo, l’ha vinta». Successivamente viene mostrata una scena in cui Tom Holland, nel ruolo di Telemaco (il figlio di Ulisse), dialoga con un personaggio non ancora identificato, interpretato da Jon Bernthal.

The Odyssey uscirà al cinema il 17 luglio 2026 e racconterà il viaggio di ritorno di Ulisse verso Itaca, dopo la fine della guerra di Troia. Il cast del film comprende tra gli altri Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron.

