Il video della fondista svedese che scia senza uno sci per 400 metri

Nella staffetta 4×7,5 km femminile di sci di fondo alle Olimpiadi la svedese Ebba Andersson è caduta su una piccola discesa, si è ribaltata e le si è staccato uno sci. Il suo skiman, cioè la persona addetta a dargliene uno di riserva, è a sua volta caduto correndole dietro, quindi per circa 400 metri Andersson è andata avanti sciando con un piede e camminando sullo scarpone con l’altro. Alla fine è arrivato un altro skiman, che le ha portato uno sci di ricambio.

Questo incidente, e la caduta di un'altra staffettista, hanno rallentato molto la Svezia, che alla fine ha vinto la medaglia d'argento dietro alla Norvegia (e davanti alla Finlandia). È un risultato deludente, nonostante tutto, perché la Svezia era la netta favorita per vincere questa gara.