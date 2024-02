Il piazzale dell’aeroporto di Houston ricoperto di schiuma antincendio fuoriuscita per errore

Giovedì una grande quantità di schiuma antincendio è fuoriuscita per errore da uno degli hangar della compagnia aerea United Airlines all’aeroporto internazionale di Houston, in Texas. La schiuma ha avvolto una serie di container e mezzi parcheggiati nel piazzale tutto attorno all’edificio, per poi superare alcune recinzioni e occupare parte di una strada che conduce all’aeroporto. I vigili del fuoco sono intervenuti subito dopo l’incidente; a detta dei dirigenti dell’aeroporto la schiuma è fuoriuscita «inavvertitamente». Uno dei vigili del fuoco ha spiegato che all’inizio, «per via delle sue grandi capacità di espansione, [la schiuma] era alta circa nove metri». Per eliminarla ci sono volute diverse ore e l’aiuto di un apposito agente chimico.

Al momento non è chiaro come mai la schiuma antincendio sia entrata in funzione: i vigili del fuoco hanno detto che quando c’è stato l’incidente (le 5:30 locali, le 12:30 italiane) nell’hangar non c’erano persone né aerei. A ogni modo i dirigenti di United e dell’aeroporto hanno fatto sapere che questo particolare tipo di schiuma non è dannosa per la salute delle persone e non contiene PFAS, cioè particolari sostanze che rendono le superfici impermeabili ad acqua e grassi e sono spesso usate tra le altre cose proprio per le schiume antincendio. Per precauzione i vigili del fuoco hanno comunque cercato di evitare che finisse nella rete idrica della città attraverso i canali di scolo.