Lo schianto del primo razzo per satelliti lanciato in Europa, dopo trenta secondi dalla partenza

Domenica il primo razzo per satelliti lanciato in Europa è caduto 30 secondi dopo il lancio, che è avvenuto sull’isola di Andoya, nel nord della Norvegia. Quasi subito dopo la partenza il razzo ha iniziato a oscillare ed è infine caduto nel mare: all’impatto c’è stata una grande esplosione ma la piattaforma di lancio non è stata danneggiata e nessuno è stato ferito. Il razzo si chiamava Spectrum ed era stato costruito dall’azienda spaziale tedesca privata Isar Aerospace per portare nell’orbita terreste dei satelliti di piccole e medie dimensioni.

Nonostante l’esito, Isar Aerospace ha detto che il lancio, che era un test iniziale, ha raggiunto gli obbiettivi che si era posta e ha permesso di raccogliere una grande quantità di dati in vista delle missioni successive. Prima del lancio, l’azienda spaziale tedesca aveva detto che un volo di trenta secondi sarebbe stato considerato un successo.

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA), cioè l’agenzia internazionale che coordina le politiche spaziali di 23 paesi europei e che ha in parte finanziato lo stesso Spectrum, manda da anni satelliti in orbita, ma principalmente dalla Guyana Francese (che si trova in Sudamerica) e dalla Florida. Per questo il lancio dello Spectrum è stato il primo del suo genere.