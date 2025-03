La prima schiacciata di Stephen Curry in NBA in 6 anni

Durante la partita di NBA contro i Philadelphia 76ers giocata nella notte tra sabato e domenica, il giocatore dei Golden State Warriors Stephen Curry ha sorpreso il pubblico con una cosa che non fa quasi mai: una schiacciata. Pur essendo uno dei giocatori più vincenti e dominanti della sua generazione, Curry è infatti famoso per la sua abilità nei tiri da tre punti, ed è considerato uno dei migliori di sempre in questo fondamentale. Non faceva una schiacciata in una partita di NBA dal 21 febbraio 2019, poco più di 6 anni fa, e in carriera ne ha fatte in tutto 27.

È successo al settimo minuto del quarto quarto, quando il compagno Buddy Hield ha intercettato un passaggio e ha servito Curry in contropiede: anziché fare ciò che ci si sarebbe aspettato da lui, cioè un layup (un tiro da distanza ravvicinata, eseguito appoggiando la palla nel canestro), Curry ha deciso di schiacciare. Dopo la partita, vinta infine dai Warriors, lo stesso Curry ha parlato della schiacciata con toni divertiti: «È l’ultima [schiacciata] che vedrete», ha detto. Curry ha ricordato anche che, quando fece la precedente, la sua squadra giocava ancora nel vecchio impianto dell’Oracle Arena. Quella di sabato è stata quindi la sua prima schiacciata al Chase Center, lo stadio in cui i Warriors giocano dal settembre del 2019.