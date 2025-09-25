Scendere dall’Everest con gli sci, senza ossigeno

Il polacco Andrzej Bargiel ha completato la prima discesa dell’Everest sugli sci, dopo essere arrivato in cima, a 8.848 metri, senza utilizzare bombole d’ossigeno. Bargiel, che ha 37 anni, era arrivato in vetta lunedì e ha iniziato la discesa martedì, sul versante sud della montagna: si è fermato al campo 2 per la notte di martedì, perché proseguire con l’oscurità sarebbe stato troppo pericoloso. Il giorno successivo ha completato la discesa attraverso la ripida cascata di ghiaccio del Khumbu ed è arrivato al campo base. È il primo a riuscirci e l’impresa è stata annunciata e documentata giovedì sui suoi profili social e su quelli dello sponsor Red Bull. Nel 2018 aveva fatto la stessa cosa sul K2.