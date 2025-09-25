NewsletterPodcast
Scendere dall’Everest con gli sci, senza ossigeno

Una fase della discesa di Andrzej Bargiel (Red Bull)
Il polacco Andrzej Bargiel ha completato la prima discesa dell’Everest sugli sci, dopo essere arrivato in cima, a 8.848 metri, senza utilizzare bombole d’ossigeno. Bargiel, che ha 37 anni, era arrivato in vetta lunedì e ha iniziato la discesa martedì, sul versante sud della montagna: si è fermato al campo 2 per la notte di martedì, perché proseguire con l’oscurità sarebbe stato troppo pericoloso. Il giorno successivo ha completato la discesa attraverso la ripida cascata di ghiaccio del Khumbu ed è arrivato al campo base. È il primo a riuscirci e l’impresa è stata annunciata e  documentata giovedì sui suoi profili social e su quelli dello sponsor Red Bull. Nel 2018 aveva fatto la stessa cosa sul K2.

