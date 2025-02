I video dell’episodio speciale per i 50 anni del Saturday Night Live

Domenica sera negli Stati Uniti è andata in onda una puntata speciale del Saturday Night Live per festeggiare i 50 anni del celebre programma comico che viene trasmesso ogni sabato sera sulla rete NBC fin dal 1975. Come tutte le puntate da allora, quasi mille, anche SNL50: The Anniversary Special ha ospitato attori, cantanti e personaggi famosi, che si sono affiancati al cast in sketch ed esibizioni musicali: tra di loro c’erano Adam Driver, Bad Bunny e Kim Kardashian, ma anche attori storici del programma, come Bill Murray, Will Ferrell e Kristen Wiig. Il tradizionale monologo che dà inizio alla puntata è stato affidato invece al noto comico Steve Martin, che pur non avendo mai fatto parte di SNL – l’acronimo con cui è noto lo show – l’ha presentato più di 15 volte, comparendoci in 35 occasioni.

In circa tre ore si sono avvicendate decine di celebrità che hanno riproposto alcune delle gag più famose del programma, a partire dal “Weekend Update”, uno dei segmenti ricorrenti in cui si passano in rassegna le principali notizie della settimana in chiave comica. Assieme ai conduttori di quest’edizione, Colin Jost e Michael Che, c’erano ex membri del cast, tra cui Cecily Strong, Bobby Moynihan, Fred Armisen e Bill Murray. Nella serata si è poi vista gente come Emma Stone, John Mulaney, Jason Sudeikis e Meryl Streep, che ha fatto la sua prima apparizione di sempre a SNL nella riproposizione di uno sketch che aveva per protagonista Kate McKinnon, stavolta anche con Pedro Pascal e Woody Harrelson.

Tina Fey, tra gli autori che hanno contribuito a rendere SNL uno dei programmi comici più popolari e citati di sempre, ha collaborato alla scrittura della puntata ed è stata anche protagonista di uno sketch assieme a Amy Poehler, a sua volta ex parte del cast: le due rispondevano alle domande fatte da attrici e attori seduti tra il pubblico, come Quinta Brunson, Jason Momoa e Ryan Reynolds.

Come tutte le altre puntate del programma, anche SNL50: The Anniversary Special è stata trasmessa dal vivo allo studio situato al 30 di Rockefeller Plaza a New York. Nonostante di solito si faccia di sabato, come dice il suo nome, è andata in onda di domenica un po’ per tradizione e un po’ per motivi commerciali. Anche gli anniversari precedenti erano andati in onda la domenica sera: inoltre la fascia oraria tra le 20 e le 23 domenicali sulla costa est è quella con la maggior percentuale di ascolti, ed è per questo che viene scelta per trasmettere i programmi di ampio interesse, come le finali del campionato di football americano o cerimonie come quelle degli Oscar.

La musica è una parte molto importante di SNL e proprio questo sabato, in occasione dell’anniversario, era stato trasmesso un concerto con tra gli altri David Byrne, Lady Gaga, Cher, e Post Malone assieme ai membri originali dei Nirvana, che si erano riuniti già a fine gennaio per il grande concerto benefico per i gravi incendi di Los Angeles. Nello sketch basato sulla canzone di Sabrina Carpenter “Espresso” si sono poi visti Andy Samberg, Beck Bennett e la stessa Sabrina Carpenter, che ha cantato anche assieme a Paul Simon.

Tra gli sketch più elaborati e complessi della serata c’era una specie di musical con protagonisti, tra gli altri, Maya Rudolph, Pete Davidson e Paul Rudd, mentre come ospiti musicali si sono esibiti sia Miley Cyrus che Paul McCartney. Infine Tom Hanks ha presentato un segmento intitolato “In Memoriam”, dove anziché rendere omaggio alle persone del mondo dello spettacolo morte di recente, ha ricordato i personaggi e gli sketch di SNL invecchiati male.

