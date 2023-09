Tantissime persone hanno sventolato la bandiera europea durante un’importante esecuzione di “Rule Britannia”

È stato pubblicato il trailer del nuovo film di Hayao Miyazaki, uno degli autori di film di animazione più conosciuti e amati al mondo. Nella versione originale il film si intitola Kimitachi wa Dō Ikiru ka, ovvero “Come vivete?”, e in inglese è stato tradotto come The Boy and the Heron: in Italia verrà distribuito con il titolo Il ragazzo e l’airone e uscirà il primo gennaio del 2024.

Il ragazzo e l’airone è molto atteso perché è il primo di Miyazaki da Si alza il vento, che uscì nel 2013, dieci anni fa. È ambientato in Giappone durante la Seconda guerra mondiale e per alcuni aspetti è autobiografico. Ha per protagonista un ragazzo di nome Mahito, la cui madre è morta in un incendio e il cui padre lavora in una fabbrica che costruisce aeroplani da guerra. Il padre di Mahito si risposa con la sorella della moglie, Natsuko, e si trasferisce con la famiglia in una casa in campagna. Lì Mahito scopre una torre misteriosa e incontra un airone parlante secondo cui sua madre sarebbe viva e prigioniera nella torre. Quando Natsuko entra nella torre senza più uscirne, il ragazzo decide di seguirla per salvarla e si ritrova in un mondo fantastico.

Per il momento il film è uscito solo in Giappone, dove ha ottenuto un ottimo successo, nonostante non fosse stato pubblicizzato. Il 22 settembre verrà presentato per la prima volta in Europa al festival di San Sebastián, nei Paesi Baschi, in Spagna.