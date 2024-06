A Roma una betoniera al lavoro per chiudere una voragine nell’asfalto è sprofondata in una nuova voragine

Verso le 12:30 di venerdì una betoniera che era al lavoro per chiudere la grossa voragine aperta da tempo in una strada del quartiere Quadraro a Roma è sprofondata in una nuova voragine. Il mezzo pesava 10 tonnellate e trasportava del materiale di riempimento: mentre si stava avvicinando lentamente alla prima voragine, però, la parte posteriore del camion ha cominciato a sprofondare in un nuovo buco, a una decina di metri dal primo, restando poi con il muso sospeso a mezz’aria.

La prima voragine si trova in via Sestio Menas, nella periferia sudorientale della città, ed è aperta dalla fine di marzo, ma da allora si è ulteriormente allargata in seguito alla rottura di una conduttura idrica. La voragine in cui è sprofondata la betoniera, invece, si è aperta a circa dieci metri di distanza, fuori dall’area del cantiere dei lavori di sistemazione che erano cominciati il 4 maggio. Per rimuovere la betoniera sono intervenuti i vigili del fuoco e due autogru. Il conducente è illeso.

