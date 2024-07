Il robottone che farà i lavori di manutenzione sulle ferrovie giapponesi

A breve su parte delle ferrovie giapponesi verrà usato un robottone di oltre dieci metri per fare interventi di manutenzione: era stato presentato per la prima volta nel 2022, e il presidente della West Japan Rail Company (chiamata anche JR West) ha fatto sapere che sarà effettivamente operativo da questo mese.

Il robot è montato su un camion che si può spostare sulle rotaie: è alto 12 metri, ha una testa che ricorda un po’ quella del robottino protagonista del film WALL•E e due braccia che possono sollevare fino a 40 chili e su cui possono essere montati vari attrezzi. Viene controllato da un singolo operatore, che usa un visore per la realtà virtuale collegato con alcune telecamere nella testa del robot. Le manopole con cui vengono manovrate le braccia permettono di avere un’idea del peso degli oggetti sollevati dal robot e dei contraccolpi delle sue azioni.

Secondo la JR West, che è una delle sette aziende ferroviarie principali del Giappone, il robot verrà usato principalmente per lavori di pittura, per tagliare i rami che si sporgono sui binari e aggiustare i cavi che corrono sopra i treni. Si prevede che usando un robot si ridurrà molto il rischio di incidenti sul lavoro, ma anche il fabbisogno di manodopera: spesso gli interventi richiedono di operare a grande altezza e di maneggiare attrezzature pesanti, e per la società ferroviaria con il robottone ci vorrà il 30 per cento di personale in meno. D’altra parte nei prossimi anni l’invecchiamento della popolazione giapponese renderà più complesso trovare lavoratori che potranno cimentarsi in operazioni complesse e rischiose come la manutenzione ferroviaria.

