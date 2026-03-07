L’atteso ritorno del cestista Jayson Tatum in NBA

Nella notte italiana tra venerdì e sabato il cestista dei Boston Celtics Jayson Tatum è tornato a giocare in NBA, il campionato nordamericano di basket e il più competitivo del mondo, 298 giorni dopo il suo infortunio al tendine d’Achille. È un ritorno piuttosto rilevante, perché Tatum è uno dei giocatori più forti dell’NBA e dei Celtics, con i quali vinse il campionato nel 2024. Sembra pure in grande forma, nonostante torni da un infortunio gravissimo: nella partita giocata contro i Dallas Mavericks, vinta 120 a 100 dai Celtics, ha fatto 15 punti, 12 rimbalzi e 7 assist.

Il ritorno di Tatum è avvenuto in tempi e modalità fuori dal comune. Dopo essersi rotto il tendine d’Achille nel maggio del 2025, durante i quarti di finale dello scorso campionato, è riuscito a farsi operare in meno di 24 ore e, a distanza di dieci mesi, è già tornato a giocare ad alta intensità e a fare schiacciate. È il risultato di una grande dedizione ma anche dei progressi nella medicina sportiva, che oggi permette agli atleti di recuperare da un infortunio che in passato poteva anche mettere fine a una carriera.

Secondo il giornalista Ben Rohrbach, «quello che sta facendo Tatum — una superstar al massimo della forma atletica, che torna dopo un intervento al tendine d’Achille, entrando in una squadra che nel frattempo era riuscita a restare competitiva anche senza di lui — non si era mai visto prima». Molti appassionati ed esperti si aspettavano infatti che i Celtics, proprio per l’infortunio di Tatum, sarebbero stati una squadra sottotono e poco competitiva. Invece sono rimasti tra le migliori dell’NBA e sono secondi nella Western Conference (uno dei due gruppi di squadre in cui è divisa la lega).

In un campionato dove molte squadre perdono apposta per avere un qualche vantaggio a fine stagione (è il fenomeno chiamato tanking), i Celtics sono stati una sorpresa. Grazie a un allenatore molto carismatico, Joe Mazzulla, e alle prestazioni di altissimo livello di giocatori come Jaylen Brown e Derrick White, i Celtics sono tra le migliori squadre della NBA sia in attacco che in difesa. Per questo c’è anche chi si chiede se il rientro di Tatum possa davvero aiutare una squadra che finora aveva trovato un ottimo equilibrio anche senza di lui.