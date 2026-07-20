La rissa al termine della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina

Dopo aver perso la finale dei Mondiali contro la Spagna, il centrocampista argentino Leandro Paredes ha cercato di iniziare una rissa con lo spagnolo Eric García, prendendolo per il collo. Poi ci ha riprovato con Gavi, che era andato da lui proprio per difendere il compagno ma era stato trattenuto dall’argentino Enzo Fernández. Alla fine, Paredes è stato espulso, nonostante la partita fosse già finita. Fernández invece era già stato espulso durante la partita, dopo aver preso due ammonizioni.

Paredes era parso molto nervoso sin dal suo ingresso in campo nel secondo tempo, e in generale è noto per essere un provocatore. Dopo questo episodio rischia una lunga squalifica.

La piccola rissa che è nata a causa di Paredes creava uno strano contrasto con i festeggiamenti di altri calciatori spagnoli per aver appena vinto i Mondiali. Mentre gli altri si menavano, per esempio, Lamine Yamal pregava.