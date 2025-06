La rocambolesca rimonta con cui il Belgio ha vinto gli Europei femminili di basket, negli ultimi minuti della finale

A 2 minuti e 40 secondi dalla fine della finale degli Europei femminili di basket, la Spagna stava vincendo 65-53 contro il Belgio. Da quel momento però non ha più segnato canestri, mentre il Belgio ha fatto 14 punti, rimontando in modo sorprendente e vincendo il torneo negli ultimi, concitatissimi secondi. In particolare è stata decisiva la palla persa dalla Spagna a 10 secondi dalla fine, quando era in vantaggio di un punto: le sarebbe bastato tenere il possesso, o al massimo farsi fare fallo, per vincere la partita, e invece la giocatrice Mariona Ortiz ha sbagliato un passaggio, consentendo ad Antonia Delaere di segnare il canestro decisivo.

Per il Belgio è la seconda vittoria consecutiva agli Europei dopo quella di due anni fa. Anche contro l’Italia, in semifinale, aveva vinto negli ultimi secondi di partita, sempre grazie a un canestro determinante di Delaere (in quel caso da 3 punti). Come nel 2023, Emma Meesseman ha vinto il premio di miglior giocatrice del torneo.