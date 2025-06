25 anni da QUEL GOL di Francesco Totti

Il 29 giugno del 2000, 25 anni fa, la nazionale italiana di calcio maschile giocò una partita piuttosto indimenticabile contro i Paesi Bassi nella semifinale degli Europei di quell’anno. Durante la partita successero diverse cose notevoli: l’espulsione del difensore Gianluca Zambrotta nel primo tempo – e quindi la partita ultra-difensiva a cui fu costretta l’Italia – le innumerevoli parate di Francesco Toldo, le facce dell’allenatore Dino Zoff in panchina.

Ma l’episodio ancora oggi più ricordato fu il rigore tirato da Francesco Totti dopo i tempi supplementari, il terzo. Come si scoprì in seguito, tutta la squadra sapeva che Totti avrebbe provato “il cucchiaio”: un modo molto particolare di calciare un rigore, colpendo debolmente la palla e sperando che il portiere si sia già buttato a terra e quindi non riesca a prenderla. Davanti a lui Totti aveva Edwin van der Sar, che era alto quasi due metri e che in quel momento era uno dei migliori portieri al mondo. Totti riuscì a segnare.

L’Italia vinse quella partita ai rigori ma perse la finale contro la Francia.