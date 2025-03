Il rigore annullato all’Atlético Madrid nel derby in Champions League, per un doppio tocco molto contestato

Mercoledì sera l’Atlético Madrid ha perso contro il Real Madrid ai tiri di rigore negli ottavi di finale di Champions League, la principale competizione europea; la partita era finita 1-0 per l’Atlético, che all’andata aveva perso 2-1, e quindi sono stati decisivi i rigori per decidere il passaggio del turno. Il secondo rigore dell’Atlético è stato segnato dal centravanti argentino Julián Álvarez ma poco dopo, mentre il Real Madrid si preparava per calciare il rigore successivo, l’arbitro l’ha annullato su segnalazione del VAR, che ha segnalato un doppio tocco. Secondo la squadra arbitrale Álvarez avrebbe toccato il pallone due volte, ma le immagini non chiariscono bene in che modo e nemmeno se sia effettivamente successo: forse lo ha toccato prima con il piede d’appoggio, scivolando, e poi l’ha calciato, o forse il contrario.

Nella conferenza stampa dopo la partita l’allenatore dell’Atlético Madrid Diego Simeone ha chiesto ai giornalisti presenti, in modo un po’ provocatorio, di alzare la mano se avessero visto Álvarez toccare due volte il pallone. Dopo il rigore di Álvarez, che avrebbe portato la serie di rigori sul 2-2 e invece l’ha lasciata sul 2-1 per il Real, entrambe le squadre hanno sbagliato un rigore a testa, e il Real ha quindi vinto la partita.

Per l’Atlético e per Simeone è stata un’altra sconfitta dolorosa in un derby europeo. Tra il 2014 e il 2017 le squadre si sono affrontate per quattro volte consecutive in Champions League, due delle quali in finale, e in tutte le occasioni ha avuto la meglio il Real. Nel 2014 vinse la finale ai supplementari, dopo aver pareggiato la partita all’ultimo minuto; nel 2015 passò ai quarti di finale dopo un pareggio per 0-0 e una vittoria per 1-0; nel 2016 ci fu un altro derby in finale, che il Real vinse ai tiri di rigore, mentre nel 2017 eliminò l’Atlético in semifinale.

L’Atlético è la squadra storicamente meno forte tra le due principali di Madrid, anche se da quando la allena Simeone (dal 2011) è diventata piuttosto competitiva e ha vinto, tra le altre cose, due campionati e due Europa League, la seconda competizione europea per importanza. Il Real invece è la squadra più vincente d’Europa e ha vinto 15 Champions League, più del doppio della seconda, il Milan.