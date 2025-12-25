Un riservista dell’esercito israeliano ha investito con un quad un uomo palestinese in preghiera

Un riservista dell’esercito israeliano ha investito un uomo palestinese che pregava al bordo di una strada nei pressi di Ramallah, in Cisgiordania. L’israeliano era a bordo di un quad, un veicolo simile a una moto ma con quattro ruote. Nel video si vede mentre guida a velocità sostenuta contro il palestinese, che finisce parzialmente sotto al veicolo. Dopo fa retromarcia, fa un gesto come a dire di andarsene, e poi si allontana. Non sono note le condizioni dell’uomo investito, ma non sembra sia stato ferito in modo grave perché subito dopo si è alzato e si è allontanato sulle sue gambe.

L’esercito israeliano ha detto che lo stesso riservista alcune ore prima aveva usato un’arma nel villaggio palestinese di Deir Jarir abusando della sua autorità, ma non ha dato altri dettagli. Sempre giovedì nello stesso villaggio un gruppo di coloni aveva aggredito un gruppo di pastori palestinesi, sparando e lanciando pietre. L’esercito non ha specificato se il riservista del video abbia partecipato all’incursione. Ha detto di aver confiscato la sua arma, di averlo rimosso dal suo ruolo e di aver aperto un’indagine su entrambi gli episodi. È piuttosto raro che l’esercito intervenga contro cittadini israeliani in casi come questo.

La Cisgiordania è un territorio che secondo la comunità internazionale appartiene ai palestinesi ma che da decenni Israele occupa illegalmente tramite la costruzione di colonie. Le aggressioni contro i palestinesi sono molto frequenti e negli ultimi due anni sono aumentate a causa del clima politico dovuto alla guerra nella Striscia di Gaza e all’atteggiamento favorevole del governo e delle forze dell’ordine nei confronti dei coloni. Le Nazioni Unite hanno segnalato 126 attacchi di coloni nel mese di ottobre, il numero più alto almeno dal 2020.

La maggior parte degli attacchi consiste in provocazioni o piccole aggressioni, ma in alcuni casi usano armi, bombe o incendiano auto e case dei palestinesi. Recentemente il governo israeliano ha approvato la costruzione di 19 nuove colonie in Cisgiordania.

