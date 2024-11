L’ultima partita della carriera di Rafa Nadal

Martedì sera il tennista spagnolo Rafa Nadal ha giocato la sua ultima partita della carriera, in Coppa Davis (il principale torneo maschile per nazionali), dopo che la Spagna è stata eliminata nei quarti di finale a Malaga dai Paesi Bassi. Nadal ha 38 anni ed è uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, vincitore di 22 tornei del Grande Slam, i più prestigiosi e importanti, tra cui 14 Roland Garros. Aveva annunciato a ottobre che si sarebbe ritirato alla fine della stagione, dopo la Coppa Davis.

Nadal ha perso il singolare contro Botic van de Zandschulp (per 6-4 6-4), mentre il compagno di squadra Carlos Alcaraz ha vinto contro Tallon Griekspoor (7-6 6-3); nell’ultima e decisiva partita di doppio gli spagnoli Alcaraz e Marcel Granollers hanno perso contro Wesley Koolhof e van de Zandschulp (7-6 7-6) e i Paesi Bassi si sono qualificati per la semifinale.

Al termine della partita di doppio persa dalla Spagna c’è stata una cerimonia in cui Nadal ha tenuto un discorso per commentare il suo ritiro. Tra molta commozione, Nadal ha detto: «La verità è che non vuoi mai arrivare a questo punto. Non sono stanco di giocare a tennis, ma il mio corpo non vuole più giocare e devo accettarlo. Mi sento super privilegiato, sono stato in grado di fare del mio hobby la mia professione per molto tempo».