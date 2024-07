Come si pronuncia Kamala Harris?

Lunedì la presentatrice televisiva e radiofonica di BBC Tina Daheley ha pubblicato sui social un video in cui spiega come si pronuncia il nome di Kamala Harris «una volta per tutte», ora che la vicepresidente degli Stati Uniti è la favorita per diventare la candidata presidente dei Democratici per le elezioni presidenziali del 5 novembre. Daheley spiega che non si dice né “càmala”, né “camàla” ma “còmala”. Lo ha spiegato Harris stessa nel libro autobiografico uscito nel 2019, The Truths We Hold, dicendo che si pronuncia come la parola “virgola” in inglese, còmma, a cui poi va aggiunta la sillaba finale “la”.

A Harris capita evidentemente spesso di essere chiamata nel modo sbagliato: già nel 2016, quando era candidata al Senato degli Stati Uniti, aveva fatto uno spot elettorale in cui un gruppo di bambini spiegava come pronunciare il suo nome e come no.