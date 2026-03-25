Il primo trailer della serie tv su Harry Potter di HBO

Mercoledì HBO ha pubblicato il primo trailer di Harry Potter and the Philosopher’s Stone, la prima serie tv dedicata al personaggio creato dalla scrittrice inglese J. K. Rowling. La storia sarà ispirata al primo romanzo della serie, Harry Potter e la pietra filosofale. Il primo episodio uscirà il 25 dicembre 2026.

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout, i tre attori che interpretano rispettivamente Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, erano stati scelti al termine di un casting lungo, competitivo e piuttosto laborioso (lo avevamo raccontato qui). Nel cast ci sono anche John Lithgow, che ha vinto vari premi per i suoi ruoli nelle serie tv Dexter e The Crown: interpreterà Albus Silente, il preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Janet McTeer (The Menu, Io prima di te) sarà la professoressa Minerva McGranitt, Paapa Essiedu (I May Destroy You, Black Mirror) farà il professor Severus Piton e Nick Frost è stato scelto per il personaggio del guardiacaccia Rubeus Hagrid. Luke Thallon sarà invece il professor Quirinus Raptor, mentre Paul Whitehouse interpreterà il custode Argus Gazza.