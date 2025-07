Il nuovo trailer della quinta e ultima stagione di “Stranger Things”

Mercoledì Netflix ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale della quinta e ultima stagione della serie tv di fantascienza Stranger Things, una delle più popolari della piattaforma di streaming. Il trailer è il secondo a essere pubblicato, ma è il primo in cui si vedono bene diverse scene e si capisce in che direzione andrà la trama. Questa stagione sarà ambientata nell’autunno del 1987, sarà incentrata sullo scontro finale tra i protagonisti e Vecna, un mostruoso assassino legato al Sottosopra, il posto dove accadono tutte le cose soprannaturali che fanno andare avanti la storia: una realtà oscura e terrificante che si trova sotto Hawkins, la piccola cittadina dell’Indiana dove vivono i protagonisti.

È stata Netflix stessa a dire che la quinta stagione sarà l’ultima per la serie, che è sempre più complicata da girare anche perché gli attori che interpretano i personaggi principali non sono più ragazzini. Ci saranno comunque altri progetti legati al mondo in cui è ambientata. In Italia i primi quattro episodi saranno disponibili dalle 2 di notte del 27 novembre, altri tre episodi usciranno il 26 dicembre, e l’episodio finale il 1º gennaio. La quarta stagione era uscita nel 2022, ed era stata divisa in due parti: una uscita a maggio e una a luglio.

