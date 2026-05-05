Le prime due canzoni del nuovo album dei Rolling Stones

Il 10 luglio uscirà Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stones, che conterrà 14 canzoni. I primi due singoli, “In The Stars” e “Rough And Twisted”, sono stati pubblicati martedì, contestualmente all’annuncio del disco. In realtà “Rough And Twisted” era già uscita ad aprile, ma avevano potuto ascoltarla soltanto pochissime persone. Era stata infatti distribuita soltanto su vinile, con una tiratura limitatissima, e distribuita in pochi negozi di dischi selezionati in tutto il mondo. I Rolling Stones l’avevano pubblicata sotto lo pseudonimo Cockroaches, che avevano già utilizzato in qualche occasione tra gli anni Settanta e Ottanta. Alcune copie sono state messe in vendita sui siti di e-commerce, spesso a prezzi molto alti.

L’annuncio segue alcune settimane di speculazioni e annunci un po’ criptici, tipici dello stile dei Rolling Stones. Per esempio il mese scorso a Londra erano comparsi alcuni manifesti con il nome “Cockroaches”. I Rolling Stones sono una delle più importanti band al mondo, suonano insieme da più di sessant’anni e hanno pubblicato più di 30 album in studio. L’ultimo, Hackney Diamonds, era uscito nel 2023 ed era stato prodotto da Andrew Watt, che si occuperà anche di Foreign Tongues.

– Leggi anche: Un’altra canzone dei Rolling Stones