Arrivarci, come Mick Jagger

Oggi compie 80 anni Mick Jagger, uno dei cantanti rock più famosi, apprezzati e influenti di sempre. Nato nel Kent il 26 luglio del 1943, in oltre sessant’anni di carriera Jagger si è esibito sui palchi di mezzo mondo sia con i Rolling Stones che come solista, ma anche assieme ad artisti altrettanto noti, tra cui Bono e Tina Turner. Ma è anche comparso in film, è finito in tribunale e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’onorificenza come “Knight Bachelor” da parte della regina Elisabetta II per il suo ruolo nella musica pop. Con la sua band ha creato musica eterna, sovversiva e formidabile, e ha continuato a cantare in giro per il mondo ben oltre l’età pensionabile. Anche a 80 anni compiuti sembra non volersi ancora fermare.

