La prima vignetta della Pimpa, pubblicata cinquant’anni fa

Domenica il profilo Instagram ufficiale della Pimpa ha ripubblicato la prima storia a fumetti del suo personaggio, uscita sul Corriere dei Piccoli il 13 luglio 1975, cinquant’anni fa. In questa prima storia la Pimpa, una cagnolina col manto bianco a pois rossi e con la lingua sempre di fuori, si metteva a parlare con la luna e poi le dava da mangiare, pensando che avesse fame dato che si era trasformata da piena a mezzaluna. Creata dal disegnatore italiano Francesco Tullio-Altan per sua figlia Kika quando aveva due anni, oggi la Pimpa è diventato uno dei cartoni animati e fumetti italiani di maggiore successo di sempre, e un personaggio che continua a funzionare su ogni mezzo e non solo tra i bambini, il pubblico per cui era stata pensata inizialmente.

