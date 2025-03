La Sala Stampa del Vaticano ha diffuso la prima foto di papa Francesco dall’inizio del suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, cioè dal 14 febbraio scorso. È lì per una polmonite bilaterale e sulle sue condizioni il Vaticano dà aggiornamenti quotidiani, talvolta con alcune sue dichiarazioni. Lo scorso 7 marzo era stato diffuso anche un breve audio in cui ringraziava i fedeli che pregano per lui. Da più di un mese però non lo si vedeva in un’immagine.

La Sala Stampa vaticana ha fatto sapere che la foto è stata scattata domenica mattina (anche se è stata pubblicata solo in serata). Nella foto papa Francesco si trova nella cappellina al decimo piano dell’ospedale Gemelli, dove va ogni giorno a pregare da quando il miglioramento delle sue condizioni lo consente. Aveva appena concelebrato la messa con altri sacerdoti, sempre secondo quanto dice la Sala Stampa vaticana. Lo si vede di spalle e su una sedia a rotelle.

