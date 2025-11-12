Le foto e i video dell’R26, la prima Audi che correrà in Formula 1

Mercoledì sera l’Audi F1 Team ha presentato la R26, l’automobile con cui l’anno prossimo parteciperà al suo primo Mondiale di Formula 1. I piloti saranno il tedesco Nicolas Hülkenberg e il brasiliano Gabriel Bortoleto: attualmente corrono entrambi per la scuderia svizzera Sauber, che lo scorso gennaio era stata acquistata proprio da Audi. Sarà confermato anche il team principal, l’inglese Jonathan Wheatley. Il direttore tecnico sarà invece l’italiano Mattia Binotto, ex team principal della Ferrari.