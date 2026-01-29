È stato diffuso un video di un precedente scontro di Alex Pretti con gli agenti dell’ICE

Sta circolando molto online un nuovo video che mostra uno scontro tra la polizia federale statunitense e Alex Pretti, l’uomo ucciso sabato 24 gennaio dalla polizia federale di frontiera durante una delle proteste contro le politiche anti-immigrazione ordinate da Donald Trump. Il video risale in realtà a 11 giorni prima della morte di Pretti – il 13 gennaio – ed è stato verificato da BBC.

Nel video si vede un agente della Homeland Security Investigations, una divisione della polizia federale dell’ICE, bloccare momentaneamente Pretti dopo che lui aveva rotto con un calcio il fanale posteriore di un’auto della polizia. Dal video si nota che Pretti aveva con sé una pistola e che durante gli scontri con l’ICE è stato più volte spintonato e immobilizzato.