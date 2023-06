La premiazione del Napoli per la vittoria dello Scudetto

Domenica sera Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo ritiro dal calcio a 41 anni. Lo ha fatto al termine di Milan-Verona, ultima partita di campionato, che il Milan ha vinto 3-1. In questa stagione Ibrahimovic era riuscito a giocare soltanto quattro partite per via di vari problemi fisici, l’ultima delle quali il 18 marzo contro l’Udinese, in cui aveva segnato anche un gol. Inizialmente sembrava dovesse soltanto lasciare il Milan per poi cercare un’altra squadra, ma nel suo discorso al pubblico di San Siro ha annunciato il suo ritiro definitivo dal calcio, proprio per i tanti problemi fisici avuti negli ultimi anni.

Ibrahimovic aveva giocato nel Milan una prima volta tra il 2010 e il 2012. Ci era poi tornato due anni fa, e alla sua seconda stagione aveva aiutato il Milan a tornare a vincere lo Scudetto dopo undici anni. In precedenza aveva giocato anche per l’Inter, la Juventus, il Paris Saint-Germain, il Manchester United, il Barcellona, i Los Angeles Galaxy, l’Ajax e il Malmö. In carriera ha vinto 11 titoli nazionali, tre coppe europee (ma non la Champions League) e altre 17 coppe nazionali.