La nube “a tubo” apparentemente molto minacciosa che si è formata in Portogallo

Il 29 giugno sulle spiagge del nord e del centro del Portogallo molte persone hanno potuto osservare un insolito tipo di nube: lunga e di forma orizzontale, simile a un tubo. L’Atlante Internazionale delle Nubi, curato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), definisce questa specie di nubi con l’espressione latina Volutus. C’è chi ha notato una somiglianza tra questo tipo di nuvola e il fronte di un’onda anomala, ma nonostante l’apparenza minacciosa questo fenomeno atmosferico è innocuo.

Questa nube in particolare si è formata per via dell’avvicinarsi di una massa di aria fredda oceanica che si è scontrata con una preesistente massa di aria calda proveniente da terra e dovuta alle alte temperature di domenica (che in molte zone del Portogallo erano attorno ai 40 °C). Lo scontro delle due masse ha causato lo spostamento verso l’alto dell’aria calda che ha generato la nube: la presenza di venti di opposte direzioni sulla superficie dell’acqua e più in quota le ha dato la forma “a tubo” tipica delle Volutus.

Le zone costiere pianeggianti come le lunghe spiagge portoghesi si prestano alla formazione di queste nubi, sebbene siano un fenomeno raro.