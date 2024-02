Le operazioni di polizia in Perù a San Valentino, con gli agenti travestiti da orsetti

Mercoledì 14 febbraio la polizia peruviana ha condotto alcune operazioni antidroga un po’ insolite. Essendo il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati, alcuni agenti si sono travestiti da orsetti di peluche e andavano in giro con un cartello con su scritto in spagnolo «sei la mia ragione per sorridere», per attirare fuori dalla loro abitazione i sospettati. Sono stati diffusi due video di due diverse operazioni: entrambi mostrano l’arresto di alcune donne sospettate di vendere droghe illegali.

Non è la prima volta che i poliziotti peruviani si travestono in occasioni del genere: a Natale un poliziotto si travestì da Babbo Natale, e nel 2022 per Halloween alcuni si travestirono da supereroi.