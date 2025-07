L’ultimo concerto dei Pink Floyd, al Live 8 di vent’anni fa

Il 2 luglio di vent’anni fa i Pink Floyd, uno dei gruppi rock più importanti di sempre, si esibirono per l’ultima volta, con la loro formazione originale: quella composta da David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason (Syd Barrett, membro fondatore e figura centrale nei primi anni della band, aveva lasciato il gruppo nel 1968).

Accadde all’Hyde Park di Londra in occasione del Live 8, una serie di concerti organizzati negli 8 paesi che facevano parte del G8 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti), per richiamare l’attenzione sui temi della povertà e del debito nei paesi in via di sviluppo.

I Pink Floyd si esibirono alle 23:23, subito dopo il set degli Who. Il momento suscitò una certa commozione del pubblico, dato che Gilmour, Waters, Wright e Mason non condividevano un palco dal tour di The Wall finito nel 1981: suonarono “Breathe”, “Money”, “Wish You Were Here” e “Comfortably Numb”. Da allora i membri originali dei Pink Floyd non hanno più suonato insieme dal vivo. Prima di iniziare “Wish You Were Here”, Waters disse al pubblico: «È piuttosto emozionante stare qui con questi tre ragazzi dopo tutti questi anni. […] Comunque, lo stiamo facendo per tutti quelli che non sono qui, e in particolare ovviamente per Syd».

Waters si esibì assieme a Gilmour in altre occasioni, tra cui durante un concerto tributo per Barrett, morto nel 2006. Due anni dopo Wright morì, e da allora i rapporti interni alla band sono molto peggiorati a causa di divergenze personali mai del tutto risolte, legate soprattutto ad atteggiamenti e prese di posizioni politiche di Waters.