L’ultimo chilometro di Pieroad, arrivato a casa dopo il giro del mondo a piedi

Sabato mattina Nicolò Guarrera, noto sui social come Pieroad, ha completato il giro del mondo a piedi iniziato cinque anni fa. È arrivato a casa, a Malo in provincia di Vicenza, dopo aver percorso decine di migliaia di chilometri attraversando Europa, America, Oceania e Asia. Su Instagram ha pubblicato un video del suo ultimo chilometro tra le strade di Malo, accompagnato da alcune decine di persone che lo hanno seguito nelle ultime tappe del viaggio.

Nell’ultimo anno Guarrera ha accresciuto la sua popolarità soprattutto su Instagram grazie ai video pubblicati quasi ogni giorno per raccontare la sua impresa, i paesi attraversati e la gente incontrata. Anche alcune trovate narrative hanno contribuito alla sua notorietà, come la scelta di non radersi mai la barba e le sue surreali conversazioni con “Ezio”, il passeggino da trekking su cui trasporta tutta la sua attrezzatura.

