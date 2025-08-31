Nicolò Guarrera, noto come Pieroad, è rientrato in Italia dopo cinque anni in giro per il mondo a piedi
Domenica mattina Nicolò Guarrera ha condiviso un post su Instagram per far sapere ai suoi 430mila follower di essere tornato in Italia. Più noto sui social come Pieroad, Guarrera il 9 agosto del 2020 era partito da Malo (in provincia di Vicenza) per un viaggio a piedi in cui ha percorso decine di migliaia di chilometri attraversando Europa, America, Oceania, Asia. Quasi 30mila chilometri e venti paia di scarpe dopo, ha pubblicato un selfie con un cartello che indica l’inizio del territorio della Slovenia: nelle Storie di Instagram ha spiegato che nel punto in cui ha passato il confine il cartello con la scritta “Italia” non c’era.
Guarrera è riuscito a farsi un largo seguito un po’ per la peculiarità della sua impresa, in cui è accompagnato solo da un passeggino da trekking con tutta l’attrezzatura che chiama “Ezio”, e un po’ per lo stile spontaneo con cui racconta le sue giornate, i posti che vede, le difficoltà e cosa ha imparato strada facendo. Per tornare a Malo gli ci vorranno ancora un paio di settimane di cammino: ripartirà da Trieste accompagnato da chiunque voglia unirsi a lui per l’ultimo tratto verso casa, dove prevede di rientrare sabato 13 settembre.
