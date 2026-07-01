Due persone hanno scalato l’Empire State Building per una proposta di matrimonio

Una donna e un uomo a volto coperto si sono arrampicati senza imbracatura sull’Empire State Building, il più noto grattacielo di New York, alto 443 metri se si include l’antenna. Una volta arrivati in cima hanno srotolato uno striscione che riportava le parole: «Quando il potere dell’amore batte l’amore per il potere, il mondo conosce la pace». Sono Angela Nikolau e Vanya Beerkus, una coppia russa nota per scalare famosi edifici senza imbracatura in giro per il mondo senza autorizzazione da parte delle autorità locali. Nel 2024 Netflix aveva realizzato su di loro un documentario chiamato Skywalkers: una storia d’amore.

Dopo una decina di minuti i due sono scesi su una piattaforma intermedia, dove Beerkus ha chiesto a Nikolau di sposarlo e poi si sono baciati. Hanno pubblicato le foto della proposta sui loro profili social. Il dipartimento di polizia di New York ha detto di averli posti in stato di fermo.