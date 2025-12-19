A Bruxelles erano rimaste tonnellate di patate per le strade, dopo le proteste degli agricoltori

Giovedì, durante la loro grossa protesta a Bruxelles, gli agricoltori hanno anche rovesciato per le strade della città tonnellate di patate, che hanno bloccato la viabilità, e per un po’ sono rimaste lì. In serata si sono visti diversi abitanti mettersi ad aiutare a sgomberare le strade e a raccogliere le patate per portarsele via.

La ragione della manifestazione, a cui hanno partecipato migliaia di agricoltori, era contestare l’accordo di libero scambio fra l’Unione Europea e il Mercosur, il mercato comune sudamericano di cui sono membri Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay.

I manifestanti provenivano da vari paesi europei fra cui l’Italia e, oltre alle patate, hanno portato in città centinaia di trattori, con cui hanno bloccato il quartiere in cui si trovano gli edifici delle istituzioni europee, proprio mentre era in corso l’incontro dei leader europei in cui si doveva discutere dell’accordo (il voto alla fine è stato rinviato a gennaio).

