Un pilota di parapendio cinese è finito a 8mila metri di altezza ed è quasi congelato

Durante un volo sopra la provincia del Gansu, nel nordovest della Cina, il pilota di parapendio Peng Yujiang si è imbattuto in una corrente ascensionale che lo ha sollevato fino a circa 8mila metri sul livello del mare. Peng, che intendeva solo fare dei test a terra, è stato per circa un’ora in quota, dove l’ossigeno è rarefatto e la temperatura è attorno ai -35 °C, prima di riuscire a scendere.

Si stava filmando con una telecamera e il video è diventato virale su Douyin, la versione cinese di TikTok, dove lo ha postato un suo amico che lo stava assistendo da terra. Man mano che sale e che rimane in quota si vedono i suoi vestiti e le parti esposte della sua faccia coprirsi di cristalli di ghiaccio. Quella che ha portato Peng in quota in gergo viene definita “cloud suck”: si sviluppa solitamente in corrispondenza dei cumulonembi, nuvole molto sviluppate in verticale spesso associate ai temporali. Il record di altitudine con il parapendio, 9.946 metri, fu fissato in condizioni simili dalla pilota tedesca Ewa Wiśnierska, che rimase svenuta per buona parte del volo.

– Leggi anche: Il piano per ripopolare l’Europa di ibis, con i parapendii