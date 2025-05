Cosa diceva papa Leone XIV della guerra in Ucraina nel 2022

Negli ultimi giorni sta circolando sui social network l’estratto di un’intervista che il nuovo papa Leone XIV fece nell’aprile del 2022 con un canale regionale peruviano. Robert Francis Prevost parlava della guerra in Ucraina iniziata due mesi prima, in termini molto netti: «Dal mio punto di vista si tratta di un’autentica invasione imperialista in cui la Russia vuole conquistare un territorio per motivi di potere e per ottenere vantaggi per sé, per ragioni legate alla posizione strategica dell’Ucraina, ma anche il suo grande valore storico o culturale, e per quello a livello produttivo».

Prevost, statunitense, allora era vescovo della diocesi di Chiclayo, in Perù, dove ha passato gran parte della sua vita ecclesiastica. Lo intervistava in occasione della Pasqua Rosa Chambergo Montejo, direttrice di Expresión, un canale televisivo regionale legato a un giornale settimanale, sempre locale.

Si parlava di temi legati all’attualità peruviana e mondiale, e quindi di Ucraina. Nella sua risposta sulla guerra Prevost diceva anche: «È già provato che si stanno commettendo crimini contro l’umanità». Sosteneva la necessità non solo di chiedere con forza la pace, ma anche di «essere molto chiari», perché «alcuni politici, anche del nostro paese, non vogliono riconoscere gli orrori di questa guerra e il male che la Russia sta commettendo in Ucraina». Per il contesto e l’interlocutrice quando parla di politici del «nostro paese» Prevost sembra fare riferimento a politici peruviani, più che statunitensi.

L’intervista completa, la risposta sulla Russia è al minuto 9:20