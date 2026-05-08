Il Papa con le sneaker della Nike sotto l’abito talare

Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato Leone a Roma e prodotto da Vatican News, il sito di informazione ufficiale del Vaticano.

È notevole per due ragioni. La prima, e più scontata, è che è abbastanza inusuale vedere un papa con indosso abiti o scarpe comuni. A giugno era circolata altrettanto la fotografia che ritraeva Leone XIV, originario di Chicago, con un cappellino dei White Sox, la squadra di baseball della città, di cui il papa è notoriamente un fan.

La seconda è che su Internet ha generato curiosità tra gli utenti appassionati di sneaker rispetto a quale modello potesse essere quello che indossava. Il sito specializzato JustFreshKicks lo ha ricostruito, concludendo che si tratta delle Franchise, un modello in commercio tra gli anni Settanta e Ottanta, e che ora si trova solo nel mercato dell’usato.

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