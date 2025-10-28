Il patriarca della Chiesa assira ha trollato il papa

Lunedì in Vaticano c’è stato un incontro tra papa Leone XIV e l’arcivescovo Mar Awa III, il patriarca della Chiesa assira d’Oriente. La Chiesa assira d’Oriente è una chiesa cristiana che ha le sue origini nell’antica Chiesa d’Oriente, nata in Mesopotamia nel V secolo. Oggi ha sede a Erbil, in Iraq, ma ha diocesi in tutto il mondo.

Per l’occasione Vatican News, il portale d’informazione ufficiale del Vaticano, ha pubblicato una foto di Leone XIV e Mar Awa III esibiscono una maglietta dei Cubs – squadra di baseball di Chicago – che il patriarca ha regalato al papa. Entrambi sorridono, ma il sorriso del patriarca è un po’ più ampio e quello del papa sembra più stiracchiato: Leone XIV infatti è un tifoso dei White Sox, l’altra squadra di baseball di Chicago, la città statunitense dove sia lui che il patriarca sono nati.

Da quando è stato eletto lo scorso maggio dopo la morte di papa Francesco, Leone XIV ha fatto presente in più occasioni di essere un tifoso dei White Sox. A giugno è stato fotografato mentre indossava un cappellino dei White Sox sopra la sua veste papale bianca, e pochi giorni dopo si era unito brevemente a un coro per i White Sox intonato da alcuni fedeli al momento del suo passaggio in piazza San Pietro. È assai improbabile quindi che il patriarca Mar Awa III non sapesse per che squadra tifa papa Leone XIV. Su Instagram ha pubblicato la fotografia del Vaticano e ha scritto: «Non è necessario dirlo, ma al papa il regalo è molto piaciuto», aggiungendo una faccina che ride.

Il 15 ottobre, poi, in piazza san Pietro una persona ha urlato «Go Cubs!» (forza Cubs!), mentre Leone XIV passava a salutare i fedeli. Dal tono non si capisce se fosse una provocazione scherzosa o se un tentativo di dire qualcosa di simpatico al papa, citando la squadra di baseball più famosa della sua città. Fatto sta che il papa ha replicato in spagnolo, con una certa soddisfazione, «Han perdido!», hanno perso. Poi lo ha ripetuto in inglese («They lost!»). Quattro giorni prima in effetti i Chicago Cubs avevano perso contro i Milwaukee Brewers.

Il primo a parlare del tifo del papa per i White Sox, dopo la sua elezione, era stato il fratello John Prevost, descrivendolo come una «persona normale, comune» e grande fan dei White Sox. Sempre a maggio il Chicago Sun-Times aveva pubblicato una foto del 2005 in cui si vede il papa allo stadio con un amico, Ed Schmit, a vedere una partita allo US Cellular Field (oggi si chiama Rate Field, è lo stadio dove giocano i White Sox).