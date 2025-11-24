Paolo Fresu che suona “L’appuntamento” e “Senza fine” al funerale di Ornella Vanoni
Lunedì, al funerale di Ornella Vanoni, il trombettista Paolo Fresu ha suonato alcune note di due delle canzoni più note della cantante, morta venerdì a 91 anni: “L’appuntamento” e “Senza fine”. Il funerale di Vanoni è stato nella chiesa di San Marco, a Milano: al termine dell’omelia, Fresu ha suonato camminando lentamente dal fondo della navata fino alla bara, su cui poi ha posato una mano in segno di saluto. Fresu e Vanoni erano amici, e Fresu ha raccontato che fu la stessa Vanoni a chiedergli, nel 2020, di suonare al suo funerale.