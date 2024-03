Il video di un’attivista pro-Palestina che colora e taglia un dipinto di un ex primo ministro britannico

Venerdì alcuni attivisti di Palestine Action, una rete che si oppone all’invio di armi prodotte nel Regno Unito in Israele, hanno completamente rovinato un dipinto raffigurante l’ex primo ministro Lord Arthur James Balfour che era esposto al Trinity College, uno dei college che fanno parte della prestigiosa Università di Cambridge, nel Regno Unito. In un video pubblicato sui social media da Palestine Action si vede una persona spruzzare della vernice rossa sul volto di Lord Balfour e poi fare diversi tagli sulla tela con un taglierino. Il dipinto era stato realizzato nel 1914 dal pittore Philip Alexius de László.

BREAKING: Palestine Action spray and slash a historic painting of Lord Balfour in Trinity College, University of Cambridge.

Written in 1917, Balfour’s declaration began the ethnic cleansing of Palestine by promising the land away — which the British never had the right to do. pic.twitter.com/CGmh8GadQG

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2024