L’edizione straordinaria dell’Osservatore Romano per l’elezione di papa Leone XIV

L’Osservatore Romano, lo storico quotidiano del Vaticano edito dal dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ha pubblicato un’edizione straordinaria in occasione dell’elezione del nuovo papa, lo statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto come nome Leone XIV. Sulla prima pagina si legge, in latino: «Habemus Papam, Robertum Franciscum Prevost, qui sibi nomen imposuit LEONEM XIV».

Prevost ha 69 anni, è statunitense ed è considerato un papa di compromesso tra progressisti e conservatori. L’Osservatore Romano invece è stato fondato nel 1861 ed è di proprietà del Vaticano dal 1885. Esce tutti i giorni tranne la domenica e da tempo sta diventando parte di un più ampio sistema di informazione e comunicazione del Vaticano.

