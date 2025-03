Il trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio

Giovedì la Warner Bros. ha condiviso il trailer in inglese di One Battle After Another, il nuovo film del regista statunitense Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor e Benicio del Toro. Anderson è un regista noto e apprezzato per Licorice Pizza (2021) e drammi psicologici come Il petroliere (2007) e The Master (2012). Il suo nuovo film parla di un gruppo di ex rivoluzionari, è reso in italiano come The Battle of Baktan Cross e sarà il primo di DiCaprio da Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese del 2023: l’uscita è prevista per fine estate.